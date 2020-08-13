إسرائيل والإمارات .. تطبيع من أجل السلام؟

بين الاتفاق التاريخي ومن اعتبره هدية مجانية لإسرائيل اختلفت ردود الفعل حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

أبوظبي أكدت أنها توصلت إلى هذا الاتفاق مع تل أبيب برعاية واشنطن في مقابل إرجاء خطة الضم بينما أصر نتنياهو على أنه لم يتخل عن خطط إعلان السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة

فما دوافع الجانبين لعقد هذا الاتفاق؟ وكيف يمكن أن يؤثر على صفقة القرن من جهة وعلى حل الدولتين من جانب آخر؟ وما هي السيناريوهات المحتملة بعد هذه الخطوة عربيا ودوليا؟