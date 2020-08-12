هاريس نائبة لبايدن.. ماذا يخشى ترامب؟

اختار المرشح الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، كاملا هاريس، مرشحة لشغل منصب نائبة الرئيس حال فوزه في الانتخابات.

وتعد هاريس البالغة خمسة وخمسين عاما ، أول أمريكية من ذوي البشرة غير البيضاء ومن أصول إفريقية وهندية، يتم ترشيحها لهذا المنصب.. بينما علق ترامب على ذلك قائلا إنه فوجئ باختيارها لأنها لم تكن تحترم بايدن خلال الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين وأضاف من الصعب اختيار شخص قليل الاحترام للآخرين.. بينما اعتبر نشطاء أمريكيون اختيار بايدن لكامالا هاريس يظهر التزامه تجاه الناخبين ذوي البشرة السوداء، لكنهم حذروا من أن ذلك قد لا يضمن له الدعم..

فكيف سينعكس اختيار هاريس على حظوظ بايدن الانتخابية، وتوجهات الناخبين؟