لماذا لا تتحول القردة اليوم إلى بشر؟ وإذا كان التطور باطلا فكيف تشكلت الأعراق من آدم؟

في هذه الحلقة نستضيف عالم الأنتروبولوجيا البروفسور ستانيسلاف دروبيشيفسكي ليحدثنا عن تطور الأفكار العلمية حول أصل الجنس البشري.

فإذا كان التطور حقيقة لماذا لا نرى القردة تتطور اليوم إلى بشر كما حصل سابقا؟ من جهة أخرى، إذا كان أصل البشر من آدم فكيف تشكلت الأعراق المختلفة من ذريته ولماذا اكتسبت الملامح التي نراها اليوم ونميز من خلالها العرق عن الآخر؟ وماذا بالنسية لمئات المليارات من أشكال الحياة المختلفة، هل وسعت سفينة نوح كل هذه الأصناف بالكلميات اللازمة لبقاء النوع؟ تجدون الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا.