أول لقاح ضد كورونا.. روسيا تحسم السباق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا، خلال اجتماع مع الحكومة أن اللقاح أثبت فعاليته في تكوين مناعة مستقرة ضد الفيروس.

الَلقاح الروسي أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تناقش مع السلطات الصحية الروسية عمليةَ الاعتمادِ والتأهيل المسبق له... ومع تأكيد دول على إمكانية الدخول في مفاوضات مع روسيا للحصول عليه، كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن طلبات أولية من أكثر من عشرين دولة للحصول على نحو مليارِ جرعةٍ منه.

فما قيمة هذا الَلقاح الروسي ؟ ولماذا طاله التشكيك والنقد؟

وما تفسير الطلب الكبير عليه؟

وهل يمكن أن يشكل هذا الإنجاز الروسي حافزا لواشنطن والغرب من أجل الإسراع في خطوة مماثلة؟