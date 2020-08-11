أنقرة وأثينا.. نذر مواجهة شرق المتوسط؟

قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إن أنقرة عازمة على توسيع نطاق البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة في حوض المتوسط خلال الأسابيع القادمة..

تصريحات أوغلو أتت فيما ترافق بوارج بحرية سفينة تنقيب تركية لحمايتها في عملياتها ضمن منطقة متنازع عليها شرق المتوسط.

من جهتها سارعت اليونان إلى طلب اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي لتدارس الوضعية، وهي التي كانت قد وقعت قبل أيام قليلة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.

أما المفوضية الأوروبية فقد دعت للحوار والتواصل من أجل نزع فتيل التوتر في شرق المتوسط والوصول إلى حل هناك.