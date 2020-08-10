أمريكا والصين.. معركة تبادل العقوبات

أعلنت الصين فرض عقوبات على أحد عشر مسؤولًا أمريكيًا رداً على خطوات مشابهة اتّخذتها واشنطن بحق مسؤولين صينيين على خلفية حملة بكين الأمنية في هونغ كونغ.

عقوبات صينية جاءت بعد يوم من وصول وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إلى تايوان، ليصبح أرفع مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ عقود.

ووسط التصعيد المتبادل بين البلدين، اتهمت واشنطن قراصنة إلكترونيين على صلة بالحكومة الصينية، باستهداف البنية التحتية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

فما هي رسائلُ بكين لواشنطن من وراء هذه العقوبات؟

وما حقيقةُ التوجسِ الأمريكي من التدخل الصيني في الانتخابات الرئاسية؟

وإلى أي سيناريوهات تتجه العلاقات بين البلدين؟