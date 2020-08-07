مصر وتركيا.. من يحسم صراع شرق المتوسط؟

اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، تقول تركيا إنه باطل ويمس بحقوقها.. الرئيس رجب طيب أردوغان يصعد ويعلن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا "بحزم كبير".. في المقابل خرج رئيس الوزراء اليوناني ليؤكد عزم بلاده اللجوء إلى محكمة العدل الدولية حال العجز عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا لتسوية خلافاتهما في منطقة المتوسط وسط استغراب مصري من "التصريحات والادعاءات" التركية قبل الإطلاع على التفاصيل... سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن الاتفاقية المصرية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية؟ وهل تأتي كرد مباشر على اتفاق مماثل أبرم في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية؟



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