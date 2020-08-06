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ماكرون في بيروت .. ما الرسائل والأهداف؟

أخبار العالم العربي

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وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمساعدة في تنظيم الدعم الدولي للبنان في أول زيارة خارجية عقب الانفجار الذي هز بيروت ، وعبر الرئيس الفرنسي عن تعاطف بلاده مع الشعب اللبناني واعدا بتقديم كل يمكن من دعم ومساندة ،، ولكنه قال إن على الحكومة اللبنانية أن تنفذ إصلاحاتٍ اقتصادية وسياسية وتشن حملة على الفساد ... داعيا اللبنانيين الى ضرورة تبني ميثاق سياسي جديد يعيد الثقة بين السلطة والشعب .. وأن يكون هذا الانفجار بداية عهد سياسي جديد .

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