انفجار مرفأ بيروت.. مساعدات ودعم روسي إلى لبنان

5 طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في طريقها إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بالإضافة إلى خسائر مادية هائلة

جعلت من بيروت مدينة منكوبة..

الخارجية الروسية أعلنت بدورها أن موسكو وبيروت بصدد الاتفاق على الخطوات العملية لتجهيز العمليات الإنسانية بعد انفجار المرفأ والتي من المقرر أن تبدأ في أقرب وقت... للاطلاع أكثر حول الجهود الروسية لمساعدة لبنان في هذه الظروف سيكون معنا في حلقتنا من برنامج نيوزميكر سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار.