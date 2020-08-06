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انفجار بيروت.. من المسؤول عن الكارثة؟

أخبار العالم العربي

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بيروت مدينة منكوبة هكذا اختصر محافظ العاصمة اللبنانية مروان عبود هول المشهد وقوة الصدمة مما خلفه الانفجار الهائل من دمار وضحايا ،،، بلد يكافح للتغلب على أزمة إقتصادية خانقة أثرت بشكل عميق على حياة المواطنين ، تظاف لها خلافات الأحزاب السياسية والمطالب الشعبية بالتغيير الجذري ... رئيس الحكومة حسان دياب توعد المسؤولين عن الكارثة بالحساب والعقاب... لجنةٌ باشرت تحقيقاتها وهي مطالبة بتقديم النتائج خلال خمسة أيام... فمن المسؤول عن بقاء هذا الكم الهائل من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لمدة ست سنوات ؟ ... وماهي العوامل والأسباب التي أدت إلى تفجير المخزن.؟

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