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رحلة في الذاكرة

الدماغ - أكبر معجزة في الكون. ماذا أظهرت دراسة أدمغة الرهبان عند التأمل؟

العلوم والتكنولوجيا

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نستضيف في هذه الحلقة عضو أكاديمية العلوم الروسية رئيس معهد دراسة دماغ الإنسان, الفسيولوجي سفياتوسلاف ميدفيديف, نجل العالمة الشهيرة ناتاليا بيختيريفا

 وهي حفيدة مؤسس أبحاث مورفولوجيا الدماغ في روسيا القيصرية الأكاديمي الشهير عالميا فلاديمير بيختيريف. في الحلقة الثانية يحدثنا الأكاديمي ميدفيديف عن النتائج التي توصل إليها فريقه العلمي بعد تحليل المعطيات التي حصل عليها من خلال دراسة أدمغة الرهبان عند ممارسة التأمل. النتائج كانت مذهلة فعلا.

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