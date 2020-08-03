ما وراء قرار استقالة وزير خارجية لبنان؟

عين لبنان المستشارَ الدبلوماسي لرئيس الجمهورية شربل وهبة وزيرًا جديدًا للخارجية بعد استقالة ناصيف حِتي من المنصب بسبب ما وصفه بغيابِ رادةٍ فاعلة في تحقيقِ الإصلاح المطلوب

لوقف الانهيار المالي الذي حذر من أنه قد يحول لبنان إلى دولة فاشلة ،، بينما قالت أطراف أخرى إنه عانى من التهميش والتدخل في صلاحياته كوزير...

وأن استقالته قد تفتح الباب لتفجير الحكومة من الداخل في ظل الحديث عن أن سلسلة استقالات قد تلحق به ...

وقال الوزير بعد استقالته إنه شارك في الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجد في بلاده أرباب عمل ومصالح متناقضة، إنه إذا لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع ..

فما هو السبب الحقيقي وراء استقالةِ ناصيف حِتي ؟ ... وهل هي بداية انفراط عقد حكومة حسان دياب ؟