ترامب.. شبح التصويت عبر البريد والتزوير

على شكل تساؤل كان حديث الرئيس الأميركي بالأمس عبر منصته المفضلة تويتر حول إمكانية تأجيل الانتخابات الأميركية مخافة أن يكون التصويت عبر البريد بوابة لتزوير الانتخابات الرئاسية..

بيد أن ترامب تراجع عن هذا الطرح محددا مخاوفه في الخشية من التزوير مع رغبته في إجراء الانتخابات في وقتها.

ورغم أن الطرح برمته وارد في نقاش تنظيم الاستحقاقات الأميركية نهاية هذا العام إلا أن سياسيين من مؤيدي خصمه الديموقراطي جو بايدن قرأوا تصريحات ترامب على شكل إشارات باحتمال رفضه النتائج إن لم تكن لصالحه.