تونس.. إلى أين يتجه المشهد السياسي؟

يستمر الجدل السياسي في تونس لا سيما بعد سقوط لائحة سحب الثقة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

الأخير قال إنّ الجلسة تعد انتصارا آخر للديمقراطية في تونس.. بينما أكدت كتل برلمانية أنها ستتابع مساعي إقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان مستقبلا.. على المقلب الآخر وعلى صعيد تشكيل الحكومة أكّد رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، أنّ المشاورات لا تزال متواصلة لتشكيل حكومة لكافة التونسيين ستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم. سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن المشهد في تونس..

ما دلالات سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي؟ وهل يعني ذلك أن حركة النهضة كسبت الثقة مجددا باستمرار رئيسها على رئاسة البرلمان؟ وما سيناريوهات تشكيل الحكومة؟ وهل ترضخ حركة النهضة للضغوط السياسية وتقبل بحكومة المشيشي؟