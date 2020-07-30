جائزة خالد الخطيب.. الحقيقة في زمن الحرب

قبل ثلاث سنوات اغتيل الزميل خالد الخطيب بنيران تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.. كانت لحظة صعبة.

وهي لحظة تكاد تقع كلما اشتبكت خطوط النيران في الميدان وحمل الصحفيون أرواحهم على أكفهم بحثا عن الحقيقة، لذا أطلقت قناة آر تي جائزة خالد الخطيب الدولية لتقدير أعمال الصحفيين في مناطق الحروب، أولئك الذين يضعون حياتهم على المحك كي يستجلوا الخبر، وأولئك الذين يستهدفون لا لشيء سوى أنهم يمتشقون القلم والمايكروفون.. في الذكرى الثالثة لرحيل الزميل خالد، ما ثمن الحقيقة في زمن الحروب؟