ترامب.. نحو تأجيل انتخابات الرئاسة؟

تأجيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يكن بإمكان المواطنين التصويت بشكل آمن وموثوق به، طرح ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة على تويتر.

وأكد ترامب فيها أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى الانتخابات الأكثر احتيالا في التاريخ على حد تعبيره، وهي الطريقة التي يروج لها كثيرون لمواجهة تفشي وباء كورونا الذي سجل أمس وفاة أمريكي في كل دقيقة.

في المقابل يضع الدستور الأمريكي صلاحية تأخير الانتخابات في يد الكونغرس لا في يد الرئيس.. وهو ما يطرح تساؤلات حول دوافع الحديث عن إرجائها رغم أن موعد مغادرة الرئيس للبيت الابيض محدد بدقة؟ وما إمكانية أن يتبنى مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون غالبيته طرح غريمهم الجمهوري؟ وهل يتيح التصويت عبر البريد فعلا إمكانية أكبر لتزوير النتائج؟