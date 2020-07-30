الحج في زمن كورونا.. إجراءات غير مسبوقة

بدأ الحجيج إلى مكةَ المكرمة هذه السنة كما جرت العادة على مدار أربعة عشر قرنا لكنَ الاختلاف كان في إجراءات فرضها انتشار فيروس كورونا هذا العام..

وذلك حرم مئات الآلاف من المسلمين حول العالم من أداء هذه الفريضة المقدسة ووَضَعَ المملكةَ السعودية أمام تحديات جمة في تيسير هذه العملية وتنظيمها مع الحفاظ على حياة طالبيها..

ما هي الإجراءات التي اتخذتها السعودية؟ وكيف تم تنظيم عملية الحج؟

لقاء برنامج نيوزميكر مع نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط مباشرة من مكة المكرمة.