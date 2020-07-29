السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تخليَه عن الإدارة الذاتية وإتاحةَ الفرصة للتحالف العربي لتطبيق اتفاق الرياض..

خطوة أعقبها تكليف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بتشكيل حكومة مشتركة مع المجلس الانتقالي، مع بقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال..

ورغم الترحيب الكبير الذي لقيته هذه التطورات في الملف اليمني من قبل عواصم ومنظمات إقليمية ودولية، إلا أن طبيعة الآلية السعودية لم تتضح بعد، ما جعل مراقبين يذهبون إلى أن هذه الآلية هي الترجمة الرسمية لتفاهمات غير معلنة وصل إليها طرفا الأزمة، الحكومة والمجلس الانتقالي، خلال الأيام الماضية.