ما فرص التحرك المغاربي في حل أزمة ليبيا؟

حراك دبلوماسي تشهده العواصم المغاربية لبحث مخرج للأزمة الليبية..

العاصمة المغربية الرباط استقبلت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لبحث سبل إيجاد مخرج للازمة يصنعه الليبيون بأنفسهم..

كما يقود وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جولة شملت القاهرة وتونس والجزائر والرباط لبحث هذه الأزمة...

فما هي خيارات دول الجوار الليبي في دعم الليبين من أجل إنهاء الصراعِ سليما، وكبح جماح التدخل الأجبني.