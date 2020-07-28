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مناورات إيران في مياه الخليج.. ما الرسائل؟

أخبار العالم العربي

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مناورات إيرانية في عرض الخليج ناحية مضيق هرمز تشارك فيها القوات البرية والبحرية، وتشهد إطلاق صاوريخ وتدريبات للرادارات والطائرات بدون طيار..

تقول طهران إنها تناور كي يفهم المتآمرون عليها أنهم سيدفعون ثمنا باهظا.. أما البحرية الأميركية فقد وصفت المناورات بالمتهورة وغير المسؤولة، معتبرة أنها تعرقل الملاحة في منطقة استراتيجية كالمضيق..
في اليد الأخرى تبدو خطوط التماس متوترة بين لبنان وإسرائيل، فتل أبيب تعزز من منطقتها العسكرية الشمالية، وبيروت تتقدم بشكوى ضد الأفعال الإسرائيلية في الأيام الماضية.. لا يعزل مراقبون هذا السياق عن سياق المناورات الإيرانية فيما يفصل آخرون بينهما.

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