مئة يوم على انتخابات أمريكا.. فوضى وقلق

قبل مئة يوم الاستحقاق الرئاسي الأمريكي عبّر الرئيس دونالد ترامب عن ثقته بالفوز بولاية رئاسية ثانية رغم تزايد الضغوط وارتفاع موجة الاحتجاجات والفوضى

وتزايدِ الانتقادات لسياسته في مواجهة أزمة كورونا والتعاطي مع الاحتجاجات المناهضة للتمييز العنصري..

وقال ترامب إنه يثق في الأغلبية الصامتة لتصنعَ الفارق يوم الانتخاب ، بينما أظهرت استطلاعاتُ الرأي تقدما واضحا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاياتٍ فاز بها عام الفين وستة عشر..

فما هي حظوظ ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية ؟ وماهي العوامل التي تحدد مستقبله في البيت الأبيض؟