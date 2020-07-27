إسرائيل وحزب الله.. تصعيد من طرف واحد؟

تصعيد غامض في تفاصيله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية..

فبينما أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تسللِ مجموعةٍ مسلحة عبر الحدود، نفى حزب الله قيام عناصره بإطلاق النار أو الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي، وتوعد بالرد على مقتل أحد عناصره في سوريا.

وبالرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن عودة الحياة إلى طبيعتها، ومطالبته السكان في المنطقة الحدودية بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أن الحادث ليس بسيطاً وأن الأمين العام لحزب الله يقوم بتوريط بلاده.

نبحث في حقيقة هذه التطورات الأمنية وتأثير المشهد الإقليمي والأوضاع الداخلية في لبنان وإسرائيل على حجم التصعيد وحدوده..