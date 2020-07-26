تونس.. نحو مزيد من التصعيد السياسي؟

بعيدا عن الترشيحات التي قدمتها الأحزاب والكتل البرلمانية، وفي خطوة اعتبرت مفاجأة سياسية

وفي خطوة اعتبرت مفاجأة سياسية، الرئيس التونسي قيس سعيد يكلف وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة ليكون خلفا لإلياس الفخفاخ، الذي استقال على خلفية شبهات تضارب مصالح.

مواقف الطبقة السياسية جاءت متباينة، أحزاب عدة رحبت من بينها /تحيا تونس/ و/حركة الشعب/ بتكليف الرجل، مؤكدة أن اختيار شخصية مستقلة وذات كفاءة من شأنه أن يمكن البلاد من تجاوز العراقيل التي رافقت تشكيل الحكومة السابقة. فيما اعتبرت كتلة ائتلاف الكرامة أنّ رئيس الجمهورية بات عِبئا حقيقيا على الانتقال الديمقراطي، حسب وصفها.

ما دلالات هذا التكليف؟ وهل يشكل مخرجا للأزمة السياسية في البلاد أم تعقيدا لها؟ وما موقف النهضة ذات الأغلبية البرلمانية؟