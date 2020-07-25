صور الأنبياء وشيوخ الطرق الصوفية في الفن الشعبي لمصر وتونس والمغرب

ندعوكم للتعرف على فنان روسي شارك في زخرفة الكنائس القبطية، فر من روسيا زمن الثورة البلشفية وأقام في مصر.

جمع مجموعة من المقدسات الشيعية ولوحات عربية من القرن التاسع عشر توضح نسب الرسول الكريم وصور مكة المكرمة والمدينة المنورة. تتضمن مجموعته لوحات أثرية تجسد قصص الأنبياء وتصور الخليفة علي بن أبي طالب.

من أين جاء تقليد تصوير صلاح الدين الأيوبي بالخوذة والتي زينت العملة الورقية السورية؟ كيف استخدم سعد باشا زغلول المنشورات الدعائية لترويج حملته السياسية بدمج القيم الفرعونية والإسلامية؟ كيف جسد المغاربة مؤسس الطريقة التيجانية الصوفية أبي العباس أحمد التيجاني . وهل هناك صور فوتوغرافية لرئيسة الطريقة الرحمانية لالا زينبة؟

ندعوكم للتعرف على كل هذا من خلال مجموعة مقتنيات فنانين روس أقاموا في مصر والمغرب في بداية القرن الماضي ونقلت مقتنياتهم الى روسيا حيث تعرض اليوم بمتحف الشرق بموسكو.