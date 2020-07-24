اعتراض الطائرة الإيرانية.. كيف سيكون الرد؟

الأجواء السورية تشهد تصعيدا خطير الأبعاد.. مقاتلة أمريكية من طراز "إف ستة عشر" تعترض طائرة إيرانية مدنية ما يوقع عددا من الإصابات في صفوف الركاب.



أول تعليق أميركي جاء عبر القيادة الوسطى الأميركية، والتي أعلنت أن الاقتراب من الطائرة جاء للتأكد من هويتها، ولضمان أمن وسلامة قوات التحالف في قاعدة التنف، القريبة من مثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

أما الرد الإيراني جاء عبر مستويات عدة، الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ ردا حازما وقويا، وزارة الإعلام بدورهاوصفت الحادثة بإرهاب الدولة، فيما هدد مستشار الرئيس الإيراني، القادة الأمريكيين قائلا "من يحب حياة قادته عليه ألا يغامر بحياة مسافرينا".

هل نحن أمام حادث معزول منفرد؟ أم أن هذا التحرك الأمريكي سيكون مقدمة لتغيير قواعد اشتباك في المنطقة؟