ماكرون وأردوغان.. معركة في شرق المتوسط؟

في ظل ارتفاع حدة التوتر شرق المتوسط وبلوغه خلال الأيام الماضية مستويات غير مسبوقة، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقبال نظيره القبرصي في باريس نيكوس أناستاسياديس بتحرك الاتحاد الأوروبي للرد على الاستفزازات وانتهاكات المجال البحري في شرق البحر المتوسط، مشددا على سعيه لفرض عقوبات على من يخرق الحدود البحرية لليونان وقبرص في قمة لدول الاتحاد المطلة على المتوسط تستضيفها باريس.

الموقف الفرنسي أعقب بيانا للبحرية اليونانية عن نشر بوارج عسكرية في بحر إيجه بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة.

فيما اتهم المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي الحكومة اليونانية بطرح مزاعم تتناقض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم.

فهل تنجح المساعي الفرنسية في حشد موقف أوروبي لمواجهة التحركات التركية شرق المتوسط؟ وهل تمضي أنقرة في خططها رغم تصاعد حدة التوتر والضغوط؟

تابعوا RT على