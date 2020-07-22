لغز المادة المظلمة والطاقة المظلمة. هل نعرف شيئا عما يشكل حوالي 95% من الكون؟

تشكل الطاقة المظلمة والمادة المظلمة معا حوالي 95 بالمئة من الكون. أما المادة العادية التي تتكون من العناصر المعروفة الداخلة في جدول مندلييف فلا تشكل سوى 5 بالمئة من الكون فقط.

إذن، ماذا نعرف عن المادة المظلمة وهل نعرف ولو شيئا عن الطاقة المظلمة أصلا؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها عالم الفيزياء الفلكية الروسي البروفسور بأكاديمية العلوم الروسية والأستاذ بالمعهد الفلكي التابع لجامعة موسكو الرسمية الدكتور سيرجي بوبوف.