مسبار "الأمل" الإماراتي.. أول رحلة عربية إلى المريخ

أطلقت الإمارات رحلتها الأولى إلى الكوكب الأحمر في إطار رؤية تنموية لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية والسير نحو مستقبل يكون لها فيه اسمٌ بين الدول الأهم التي وصلت للفضاء..

المسبار انطلق من اليابان في رحلة تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حول الكوكب ويرسل بيانات إلى الأرض.

ما هي أهداف هذا المشروع؟ وما الذي يعنيه بالنسبة لدولة الإمارات؟ .. وماذا تريد هذه الدولة من وصولها للفضاء؟ .. أسئلةٌ كثيرة سنطرحها على ضيفنا السيد عمران شرف مديرِ مشروع الامارات لاستكشاف المريخ في هذه الحلقة من برنامج نيوزمييكر