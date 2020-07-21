 
مباشر
اسأل أكثر

طهران وواشنطن.. الكاظمي مفتاح تخفيف التوتر؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/od4p

علاقات ثنائية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية هكذا يريد العراق علاقاته مع إيران التي استقبلت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أول خرجة له منذ تعيينه على رأس الحكومة

العراق أكد أنه لن يسمح بأي تهديد لإيران من أراضيه وهو ما يفتح الباب واسعا للتساؤلات حول مدى قدرة رئيس الوزراء العراقي على تحقيق التوازن بين طهران وواشطن من جهة وبين طهران والرياض من جهة أخرى خصوصا وأن الكاظمي أجل زيارة إلى السعودية كانت ستسبق تلك التي قادته إلى إيران إثر تعرض العاهل السعودي لوعكة صحية.

فهل أرادت بغداد تمرير رسالة إلى طهران عبر تصريحات الكاظمي وما مفادها ؟ وإلى أي مدى يمكن لرئيس الوزراء العراقي رفع تحدي مواجهة المصالح الإيرانية والأمريكية لحساب مصلحة بلاده؟

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا