طهران وواشنطن.. الكاظمي مفتاح تخفيف التوتر؟

علاقات ثنائية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية هكذا يريد العراق علاقاته مع إيران التي استقبلت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أول خرجة له منذ تعيينه على رأس الحكومة

العراق أكد أنه لن يسمح بأي تهديد لإيران من أراضيه وهو ما يفتح الباب واسعا للتساؤلات حول مدى قدرة رئيس الوزراء العراقي على تحقيق التوازن بين طهران وواشطن من جهة وبين طهران والرياض من جهة أخرى خصوصا وأن الكاظمي أجل زيارة إلى السعودية كانت ستسبق تلك التي قادته إلى إيران إثر تعرض العاهل السعودي لوعكة صحية.

فهل أرادت بغداد تمرير رسالة إلى طهران عبر تصريحات الكاظمي وما مفادها ؟ وإلى أي مدى يمكن لرئيس الوزراء العراقي رفع تحدي مواجهة المصالح الإيرانية والأمريكية لحساب مصلحة بلاده؟