مصر والجزائر .. خلاف في ليبيا؟

بين تعدد المبادرات وتباين المقاربات حد التناقض تقف دول الجوار أمام الأزمة الليبية.. فالجانب المصري بعد صدور تفويض من البرلمان يسعى إلى تدخل عسكري

تنسب القاهرة شرعيته إلى دعوة القبائل وتأييد مجلس النواب في طبرق بعد رسمها خطا أحمر بين سرت والجفرة ترى في تجاوزه تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

توجه لم يحل دون حصول توافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على تثبيت وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد.

على الطرف الآخر ترفض الجزائر مساعي تسليح القبائل الليبية وتعتبره تحولا خطير يهدد بصوملة البلاد فيما تتمسك بقدرتها على لعب دور الوساطة وطرح مبادرة جديدة.

فما هو صدى الموقف الجزائري في القاهرة وما فرص التنسيق بين البلدين؟ وهل يعكس توافق ترامب والسيسي على تجنب التصعيد تحولا في الموقف المصري؟