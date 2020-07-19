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العراق.. معادلة التوفيق بين طهران وواشنطن

أخبار العالم

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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد سعي العراق إلى لعب دور متوازن وإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة..

في ذات الاتجاه أوضح مصدر حكومي "لأرتي" أن جولة الكاظمي ترمي بالإضافة إلى بحث  الملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية إلى تخفيف التوتر بين طهران والرياض وإبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية، في انتظار الوصول إلى آخر محطات هذه الجولة بالولايات المتحدة لاستكمال جولات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
فما هي أهمية هذه الجولة؟ وهل يكون الكاظمي مفتاح تفكيك بعض خلافات المنطقة؟ وما سبل تحقيق أهدافها المعلنة في ظل تضارب السياسات الاقليمية؟

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