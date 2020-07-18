ترامب والاتحاد الأوروبي.. على مفترق طرق؟

لا شركاء ولا أعداء ولا خصوم في السياسة.. أمريكا لا تستثني أحدا عندما يدق ناقوس العقوبات..

هذه المرة على الحليف الأوروبي والسبب مشروع السيل الشمالي اثنان الذي بموجبه ستضخ روسيا الغاز إلى ألمانيا. الاتحاد الأوروبي أعلن معارضته لفرض واشنطن عقوبات أحادية... فيينا رفضت الخطط الأمريكية لفرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية وبرلين قالت إن أوروبا لها الحق في اتباع سياسة الطاقة الخاصة بها.

نسأل أكثر اليوم عن عقوبات واشنطن العابرة للحدود. إلى أي درجة يمكن القول إن أوروبا باتت اليوم ضحية لسياسة عقوبات أحادية كانت طرفا فيها؟ ما الذي يدفع بواشنطن نحو هذا التصعيد واستهداف مصالح الحلفاء الأوروبيين؟