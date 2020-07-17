صراع أرمينيا وأذربيجان.. أردوغان على الخط

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان..

وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم التعبير خلال الاجتماع عن القلق الشديد بشأن التصعيد المستمر، وتم التأكيد على الحاجة الملحة للطرفين لضمان وقف إطلاق النار، فضلا عن استعداد روسيا للتوسط...

وبدأت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في الثاني عشر من تموز يوليو الجاري في منطقتي توفوز وتافوش قرب الحدود مع جورجيا على بعد مئات الكيلومترات شمال ناغورني قره باخ المتنازع عليها واستمرت لثلاثة أيام متوالية..

الولايات المتحدة وفرنسا أعربتا عن قلقهما إزاء المواجهات العسكرية ودعتا الى تخفيف التوتر،، بينما حملت تركيا المسؤولية لأرمينيا عن التصعيد العسكري... فما هي خلفيات تجدد المواجهات؟