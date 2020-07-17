ليبيا.. أردوغان يهاجم مصر والإمارات

تتواصل حلقات مسلسل الصراع الدائر على الأرضي الليبية..

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرد على تصريحات نظيره المصري عبد الفتاح السيسي باتهام القاهرة وأبوظبي باتخاذ خطوات "غير شرعية وغير مقبولة" في ليبيا.. أردوغان أكد أيضا أن بلاده تدرس حاليا إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، بالإضافة إلى الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين الطرفين في العام الماضي... حكومة الوفاق من جهتها اعتبرت تصريحات السيسي بشأن ليبيا تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وتأجيجا للصراع.

نسأل أكثر اليوم عن تطورات الملف الليبي.. ما الذي يدفع أردوغان لاتهام مصر والإمارات؟ وكيف ستتعامل أبوظبي والقاهرة مع هذه الاتهامات والتهديدات التركية؟