لقاحات كورونا.. ما سر احتدام الصراع؟

اتهم تقرير أمني بريطاني مجموعة من الهاكرز قال إنهم من روسيا وأن هناك اعتقادا قويا بصلتهم بجهاز المخابرات الروسي اتهمهم بتنفيذ هجمات الكترونية..

واستهدف التقرير منظمات تشارك في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لقرصنة الأبحاث الخاصة بتطويرِ اللقاح المحتمل في كل من بريطانيا والولاياتِ المتحدة وكندا...

بينما نفت موسكو صحة هذه الاتهامات، وأكد الكرملين أن مزاعم لندن لا أساس لها من الصحة... فما وراء هذه الاتهامات؟ وكيف يمكن تفسيرها وقد وصل اللقاح الروسي إلى مراحله الأخيرة؟