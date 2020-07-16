السيسي.. الخط الأحمر والتدخل الحاسم في ليبيا

في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيره من تجاوز خط سرت الجفرة.

السيسي أكد أيضا قدرة الجيش المصري على تغيير المشهد العسكري حال تدخله في ليبيا بشكل سريع وحاسم مشددا في الوقت ذاته على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.. موقف القاهرة يأتي بعد تفويض من وفد القبائل الليبية لمصر وجيشها للتدخل لحماية سيادة بلادهم.. في المقابل حكومة الوفاق تقول إنها رصدت وصول إمدادات عسكرية قادمة من مصر إلى مدينة طبرق.

نسأل أكثر اليوم عن دلالة رسائل السيسي وإمكانية دخول الجيش المصري إلى الساحة الليبية بعد التفويض الكامل من قبل وفد القبائل الليبية.