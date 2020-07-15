بدء ملء سد النهضة الإثيوبي.. ما خيارات مصر؟

في تطور مهم يشكل منعطفا في ملف سد النهضة وأحد أبرز قضاياه الخلافية العالقة، وزير المياه الإثيوبي يعلن بدء ملء خزان السد، ويقول إن تشييد السد وملئه يسيران جنبا إلى جنب.

إعلان يأتي بعد أن كشفت وكالة أسوشييتد برس في وقت سابق عن صور بالأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية تظهر تجمعا للمياه خلف السد.

الموقف المصري جاء من وزارة الري التي كشفت أن الرد التالي سيكون سياسيا صادرا عن وزارة الخارجية، بينما تحدثت مصادر عن توجه القاهرة لتدويل الملف وإدخاله أروقة مجلس الأمن.

ماذا بعد هذه الخطوة الإثيوبية؟