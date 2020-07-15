كيف حدث الانفجار الكبير من شبه العدم وماذا كان قبله؟ وهل تبدو واقعية فرضية الأكوان المتعددة؟

"منذ البدء، قبل 14 مليار سنة، كل الفضاء، وكل المادة، وكل طاقة الكون المعروفة لنا... كانت متضمنة في حيز يقل حجمه عن واحد على تريليون من حجم النقطة التي تختتم هذه الجملة".

هكذا يقول عالم الفيزياء الفلكية الشهير نيل ديغراس تايسون.

كانت الحرارة عالية جدا حتى أن جميع قوى الطبيعة الأساسية اندغمت في كل واحد، وفي ما بعد تحولت إلى كون، كوننا. نحن حتى الآن لا نعلم كيف انبثق هذا الفضاء المتناهي في الصغر. وما هو معروف لنا يقتصر على أن هذا الفضاء أخذ، منذ ذلك الحين، يتوسع وبسرعة. واليوم يسمى هذا الحدث بـ"الانفجار الكبير". كيف يمكن ذلك وأين حدث هذا الانفجار أصلا وكيف؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها عالم الفيزياء الفلكية الروسي البروفسور بأكاديمية العلوم الروسية والأستاذ بالمعهد الفلكي التابع لجامعة موسكو الرسمية الدكتور سيرجي بوبوف.