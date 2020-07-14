الجيش المصري.. ضوء أخضر للتدخل في ليبيا

"الاحتلال التركي يمثل تهديدا مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي"

هذا ما ورد في بيان نشره مجلس النواب الليبي رحب فيه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودعا من خلاله القاهرة لاتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ أمن البلدين القومي... دعوة تسطر مرحلة جديدة في فصول الصراع الليبي... لا سيما بعد استنكار حكومة الوفاق الليبية لقرار برلمان طبرق، وتأكيد جاهزيتها لمواجهة التدخل العسكري المصري.

نسأل أكثر اليوم عن تطورات المشهد الليبي.. إلى أين تتجه؟ ما حدود استجابة القاهرة لدعوة البرلمان الليبي الجيش المصري للتدخل؟ هل بات التدخل المصري وشيكا في ليبيا؟