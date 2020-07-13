معركة سرت.. شروط أنقرة وفرص التهدئة

بموازاة استمرار الحشد العسكري على أطراف مدينة سرت، يتصاعد زخم الحراك الدبلوماسي من خلال اتصالات تؤكد على ضرورة وقف القتال واستئناف الحوار.

موقف جدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تأكيده من خلال اتصالات مع نظرائه في تركيا والجزائر حيث حظر التوافق على أهمية ضمان الاستقرار في المنطقة.

في ذات الاتجاه جاءت تحذيرات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم من مخاطر تقسيم ليبيا خاصة على الدول المجاورة.. مذكرا باستعداد بلاده للقيام بدور الوساطة.

في المقابل أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن حكومة الوفاق الليبي في طرابلس مصممة على مواصلة عملياتها ضد قوات المشير خليفة حفتر ما لم تنسحب من سرت وقاعدة الجفرة.. كشرط أساسي للبدء في المفاوضات السياسية..

يأتي ذلك فيما دعا بيان للاتحاد الأوروبي تركيا إلى الالتزام ببنود مؤتمر برلين حول ليبيا مشيرا إلى أن الاتحاد مستعدة لخفض التوتر مع تركيا، لكنه جاهز أيضا للرد على تصرفاتها في البحر المتوسط.