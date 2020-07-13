قيس سعيد والغنوشي.. من يحسم المعركة في تونس؟

توتر كبير وتحركات متسارعة في عدة اتجاهات تطبع المشهد السياسي في تونس..

خمسة أحزاب على الأقل ممثلة في أزيد من 90 نائب بدأت أولى خطواتها من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على الجانب الآخر تخوض حركة النهضة معركة ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بدعوى تهم فساد مشيرة إلى ضرورة البدء في مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة وهو ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد مؤكدا أن الدستور لا يتيح بدء المشاورات لتشكيل جديد في ظل استمرار الحكومة الحالية.



فما هي الأسباب الحقيقة وراء التحركات داخل البرلمان ضد زعيم النهضة؟ وكيف سيؤثر ذلك على سعي الحركة لإقالة رئيس الحكومة ؟ وهل تدخل تونس صراعاعلنيا بين الرئاسة وحزب الأغلبية؟