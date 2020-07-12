الحرب في ليبيا.. هل النفط مفتاح السلام؟

هدنة مشروطة بانسحاب حفتر من سرت والجفرة تحدث عنها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مؤكدا أن حكومة الوفاق لن تقبل وقف إطلاق النار دون تنفيذ هذا الشرط..

على الجانب الآخر يركز الجيش الوطني الليبي على ما وصفها بمطالب الشعب وأوامره من أجل إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والتي لخصها في التوزيع العادل لعائدات النفط...

يأتي ذلك، في وقت يحشد فيه كل طرف بدعم من حلفائه قواته على خط سرت الجفرة تحسبا لمعركة مرفوضة إقليميا ودوليا...

فكيف يفهم إعلان أنقرة عن شرط حكومة الوفاق من أجل وقف إطلاق النار؟ وما مدى واقعية الحديث عن انسحاب حفتر من سرت والجفرة؟ وهل تؤثر خطوات المؤسسة الليبية للنفط على التحركات الميدانية والسياسية للأطراف المتنازعة؟











