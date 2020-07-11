سد النهضة.. صدام حتمي بين مصر وإثيوبيا؟

ثمانية أيام من المفاوضات بين دول حوض النيل الثلاثة بشأن سد النهضة يتحدث فيها السودان عن تحقيق بعض التقدم في المسائل الخلافية

بينما لا تزال الحدة تميز لهجة كل من مصر واثيوبيا بعد أن رفضت القاهرة مقترح أديس أبابا بإحالة نقاط الخلاف إلى لجنة فنية يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية.. وأمام تواصل هذه الجلسات بحضور ممثلين دوليين وأفارقة تشير بعض التوقعات إلى صدام حتمي بين الطرفين في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأزمة السد



فما الذي يفسر تعثر المفاوضات مجددا؟ وهل تحل أزمة النهضة إقليميا بما يرضي كل الأطراف؟ أم أن التوقعات بشأن صدام بين مصر واثيوبيا قد تكون أقرب إلى الوضع الراهن؟



