 
مباشر
اسأل أكثر

السيسي وأردوغان.. مواجهة مباشرة في ليبيا؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oadb

مجددا مدينة سرت في قلب الصراع بين الاطراف المتنازعة في ليبيا بعد إعلان قوات الوفاق جاهزيتها المشروطة بقرار القيادة السياسية من أجل بدء عملية السيطرة على سرت

 وهي المدينة التي سبق وأن اعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطا أحمر يستوجب الرد على من يتجاوزه،، بالموازاة مع ذلك تشهد الحدود المصرية الليبية تحركات وزيارات لمسؤولين سياسيين وعسكريين إضافة إلى مناورات شاملة للجيش المصري تقول القاهرة إنها استعدادات للقضاء على الجماعات المسلحة في وقت تؤكد فيه العواصم الدولية أنه لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا.
فما دلالات إعلان قوات الوفاق جاهزيتها لبدء عملية السيطرة على سرت؟ وكيف ستؤثر على الدعوات للمفاوضات وعلى سيرها؟ وهل تحتفظ الأطراف المتنازعة بالحل العسكري بديلا عن التسوية السياسية؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا