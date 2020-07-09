اغتيال سليماني.. أمريكا وخرق القانون الدولي

عملية قتل تعسفية انتهكت ميثاق الأمم المتحدة هو ما خلصت إليه المقررة الأممية آنييس كالامار حول مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية استهدفته مطلع العام الجاري.



المقررة الأممية لشؤون الإعدامات خارج نطاق القانون أكدت ان واشنطن فشلت في تقديم أدلة كافية على وجود مخطط لاستهداف مصالحها بينما شككت الخارجية الأمريكية في تقرير الأمم المتحدة حول اغتيال الجنرال الإيراني وقالت إنه يقوض حقوق الإنسان عبر إعطائه جواز مرور للإرهابيين

أما الخارجية الإيرانية فأكدت أن طهران لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق العدالة ونيل حقوقها وحقوق أي من مواطنيها.

فهل تبني طهران على تقرير الأمم المتحدة من أجل المطالبة بمحاسبة واشنطن أمام المجتمع الدولي؟ وكيف ترد الولايات المتحدة على عدم توفيرها الأدلة الكافية على استهداف مصالحها؟