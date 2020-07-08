مناورات ضخمة في المتوسط.. ما رسائل أردوغان؟

لا يبدو أنه على المدى المنظور سيهدأ الميدان الليبي .. لا مفاوضات ولا اتفاق ولا هدنة. بعد أن تحدث البعض عن إمكانية إعادة تركيا لحساباتها جراء القصف الأخير لقاعدة الوطية

ها هي أنقرة تعلن اليوم في خطوة لافتة أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.. مناورات تحمل رسائل إلى أكثر من اتجاه.. تحرك تركي يتزامن مع دعوات أممية جديدة لوقف القتال وإطلاق العملية السياسية.

.. ما هي دلالات المناورات التركية في هذا التوقيت تحديدا؟ كيف تقرأ القاهرة ودول شرق المتوسط هذه المناورات البحرية المرتقبة ؟ وما السيناريوهات المتوقع؟