من يقف وراء اغتيال الهاشمي في العراق؟

عملية اغتيال تم تنفيذها في بغداد هزت الرأي العام العراقي والدولي وكل من كان على معرفة شخصية بهاشم الهاشمي. الخبير الأمني والصحفي الذي له مؤلفات عدة في شؤون الإرهاب والتطرف.

آخر ما غرد به على تويتر كان عن أسباب الانقسامات السياسية في البلاد، منتقدا المحاصصة الطائفية. مجلس القضاء الأعلى العراقي قرّر تشكيل هيئة قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة وبقية المحافظات... ورئيس الوزراء توعد بملاحقة القتلة ومحاسبتهم وعدم السماح بعودة الاغتيالات للبلاد وحصر السلاح بيد الدولة.

سنسال أكثر اليوم عن دلالة اغتيال الهاشمي في وقت يشهد فيه العراق تغييرات سياسية وأمنية على أعلى المستويات؟ وما الرسائل التي تحملها هذه الحادثة؟