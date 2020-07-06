قصف "الوطية".. هل يعيد أردوغان حساباته؟

تطورات ميدانية متسارعة تلك التي تشهدها الساحة الليبية، قصف على قاعدة الوطية شمال غربي البلاد

يقول المتحدث باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق إنه تم من قبل طيران أجنبي يدعم الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مهددا في الوقت ذاته بالرد الرادع في الوقت والمكان المناسبين. تطورات أدت إلى حرب تصريحات ومواقف سياسية، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إن فرنسا ودولا أوروبية تمد حفتر بالسلاح، مطالبا باريس بالاعتذار لأنقرة عن الاتهامات التي وجهت لتركيا فيما الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

سنسأل أكثر اليوم عن رسائل وتداعيات قصف قاعدة الوطية؟ وماهِيَة رد حكومة الوفاق على هذا الهجوم؟ وما حسابات أنقرة في المرحلة القادمة؟