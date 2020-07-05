العراق.. ما السبب الحقيقي للتغييرات الأمنية؟

تطورات في المشهد العراقي تطرح العديد من التساؤلات... على الصعيد الرسمي سلسلة تعيينات حول المناصب العليا في الحكومة وخاصة المتعلقة بالجانب الأمني..

المنطقة الخضراء في العاصمة تتعرض لقصف صاروخي ومنظومة "باترويت" تسقط صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.. كل هذه التطورات تضاف الى ما جرى مؤخرا على الصعيد الأمني من عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي...

نسأل اليوم عن العراق: في أي إطار تأتي التغييرات الأخيرة في المناصب الأمنية؟ ما تداعياتها؟ ما السيناريوهات المرتقبة في الشارع العراقي؟