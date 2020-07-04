انفجارات إيران الغامضة.. من يقف وراءها؟

في آخر التطورات بعد سلسلة تفجيرات وقعت مؤخرا في إيران، اتهمت طهران جهات خارجية بالوقوف خلف هذه الحوادث.

رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي أكد أن "طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا. ومع التلميح الإيراني، تخرج تقارير من هنا وهناك تتحدث عن إمكانية هجوم إسرائيلي سيبراني على المنشآت الإيرانية وسط صمت إسرائيلي أميركي وغياب أي معلومات رسمية..

نسأل أكثر اليوم عن حقيقة التلويح الإيراني؟ وطبيعة الرد الذي تتوعد به طهران؟